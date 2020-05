Nintendo maakt nieuwe verkoopcijfers bekend

Hierin is te zien dat Animal Crossing: New Horizons het zeer goed doet.

Nintendo heeft hun verkoopcijfers van de afgelopen tijd bekendgemaakt. In deze cijfers is te zien dat er van de Nintendo Switch, tot en met 31 maart 2020, 55,77 miljoen exemplaren zijn verkocht. Ook zijn er in totaal 356,24 miljoen spellen verkocht. De top 10 best verkochte spellen kun je hieronder terugvinden.

Mario Kart 8 Deluxe – 24,77 miljoen exemplaren

Super Smash Bros. Ultimate – 18,84 miljoen exemplaren

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 17,41 miljoen exemplaren

Super Mario Odyssey – 17,41 miljoen exemplaren

Pokémon Sword / Pokémon Shield – 17,37 miljoen exemplaren

Pokémon Let’s Go, Pikachu! / Eevee! – 11,97 miljoen exemplaren

Animal Crossing: New Horizons – 11,77 miljoen exemplaren

Splatoon 2 – 10,13 miljoen exemplaren

Super Mario Party – 10,10 miljoen exemplaren

New Super Mario Brox. U Deluxe – 6,60 miljoen exemplaren

Het spel dat het meeste opvalt in dit rijtje is Animal Crossing: New horizons. In de eerste twee weken heeft het spel al 11,77 miljoen exemplaren verkocht. In de eerste zes weken is dit aantal zelfs opgelopen tot 13,41 miljoen exemplaren. Hierdoor heeft Animal Crossing: New Horizons nu al meer exemplaren verkocht dan Animal Crossing: Wild World en Animal Crossing: New Leaf sinds deze spellen zijn uitgekomen.