Horrorgame Kholat aangekondigd voor Switch

Avonturen en horrorgame Kholat komt 14 mei uit als digitale game in de eShop!

Kholat gaat over een waargebeurd verhaal, namelijk het Dyatlov Pass incident. Bij dit incident waren negen Russische wandelaars dood gevonden, wat tot veel vragen en theorieën leidde. In het spel ga jij dat mysterie oplossen! Ontdek de wilde natuur van de Ural Mountains en kom erachter wat er met deze ervaren wandelaars is gebeurd!

Het spel heeft een aantal dingen te bieden: het is gebaseerd op een waargebeurd verhaal, wat het extra spannend maakt. Ook is het voor het grootste deel een open-wereld spel, zodat je alles op je eigen houtje kan ontdekken. Dit spel lijkt een perfect tussendoortje te zijn, omdat de speeltijd geschat wordt tussen de vier en zes uur. Kort maar krachtig dus!

Benieuwd naar Kholat? Bekijk hieronder een trailer!