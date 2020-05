Ban voor opzettelijke disconnect Ranked match Pokémon Sword & Shield

En het lijkt erop dat dit permanent is.

Het lijkt erop dat Game Freak druk bezig is om valsspelers in de online ranked matches van Pokémon Sword en Shield hard aan te pakken. Dit ter reactie op een exploit die recentelijk naar voren kwam, waarbij spelers een makkelijke manier hadden gevonden om hun online rank te behouden. Door simpelweg net voor het einde van een gevecht de verbinding te verbreken kwamen mensen erachter dat de verliezer geen punten verloor, en de winnaar niets verdiende. Dit kon gedaan worden door de Switch in slaapstand te zetten, waarbij de verbinding met het internet werd verbroken. Mensen gebruikte dit om hun puntenaantal te manipuleren, maar Gamefreak heeft nu aangegeven mensen te bannen die dit gebruiken.

Dat niet alleen, het lijkt er momenteel op dat deze ban permanent is en geldt voor alle online activiteiten. Spelers met een ban zullen dus ook niet meer kunnen vechten, ruilen of online raid battles kunnen doen. Game Freak zelf zegt de misbruik van deze exploit goed in de gaten te houden, om er zo voor te zorgen dat spelers een eerlijke online ervaring hebben.