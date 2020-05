Shantae and the Seven Sirens Collectors Edition getoond

Shantae and the Seven Sirens krijgt een fysieke versie dankzij de samenwerking van WayForward en Limited Run Games.

Op 15 mei om 16:00 gaan bij Limited Run Games de pre-orders open voor de fysieke versies van de aankomende Shantae game. Zowel de normale editie als de Collectors Edition gaan dan in de verkoop. In tegenstelling tot normaal zal er nu echter geen vooraf bepaalde oplage zijn. Het aantal bestelde exemplaren in de vier weken pre-order periode bepaalt namelijk.

Vandaag heeft Limited Run de exacte inhoud van de Collectors Edition bekend gemaakt. Deze versie, welke $69,99 gaat kosten, is regiovrij en bevat het volgende. Een omkeerbare poster, een Game Boy cartridge op een standaard, 50 ruilkaarten, een Steelbook hoes, de originele soundtrack en natuurlijk de game.

Shantae and the Seven Sirens verschijnt 28 mei in de eShop, de fysieke versie verschijnt dus een tijdje later.