Rogue Heroes: Ruins of Tasos aangekondigd voor de Switch

Het spel komt deze zomer al uit.

Team17 en Heliocentric Studios hebben Rogue Heroes: Ruins of Tasos aangekondigd. Het spel zal uitkomen voor de Nintendo Switch en op de pc via Steam. Het spel komt deze zomer nog uit.

Rogue Heroes: Ruins of Tasos is een actie RPG die solo of met in totaal drie andere spelers kunt spelen. Je kunt je eigen gewassen verbouwen, vissen en rondzwemmen door Tasos. Daarnaast kun je ook je eigen dorp opbouwen en verschillende dungeons verkennen. Niet alleen de lay-out van deze dungeons wordt willekeurig gegenereerd, maar ook in een kamer verschillen de plekken van de sleutels, puzzels en vallen elke keer als je een dungeon betreedt. Hierdoor krijg je nooit dezelfde dungeon.

De aankondigingstrailer voor Rogue Heroes: Ruins of Tasos kun je hieronder bekijken.