Releasedatum voor The Almost Gone bekend

Puzzelgame The Almost Gone is 25 juni 2020 beschikbaar in de eShop!

The Almost gone gaat over een meisje, die een weg uit het hiernamaals zoekt en daar de feiten over haar eigen dood bij elkaar zoekt. Het spel bestaat uit vijf hoofdstukken en elk hoofdstuk geeft meer details over het leven van de hoofdpersoon en hoe zij is gekomen waar ze nu is. Het doel van The Almost Gone is dus om je eigen verhaal bij elkaar te puzzelen. Waarom ben je hier? Waarom zit je vast in je eentje? Kom je ooit verder?

Het meeslepende verhaal is geschreven door bekroond auteur Joost Vandecasteele; een Belgische schrijver, komiek en scenarist. Het spel is in België al bekroont met een Award voor ‘beste mobiele game’, en is nu dus onderweg naar andere platformen waaronder de Nintendo Switch.

Benieuwd? Bekijk hieronder de reveal date trailer!