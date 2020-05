Mortal Kombat 11: Aftermath aangekondigd

Warner Bros. heeft vandaag een grootse plannen aangekondigd voor Mortal Kombat 11. Aftermath, een betaalde uitbreiding, en een gratis update voor iedereen.

Vorig jaar verscheen het meest recente spel in de Mortal Kombat serie voor onder andere de Switch. Deze gaven wij een mooie 8,2. Nu meer dan een jaar en vele verkochte exemplaren later komt Aftermath uit. Aftermath is een extra verhaaluitbreiding die het verhaal van Liu Kang, de ‘Fire God’, behandelt. Liu Kang is de nieuwe tijdbewaarder en beschermer van de Earthrealm en hij moet nu de hulp inschakelen van oude vijanden om twee werelden te redden.

Aftermath zal op drie verschillende manieren digitaal beschikbaar komen. Er komt wel een fysieke versie, maar die is exclusief voor Amerika. Het is niet bekend gemaakt waarom deze alleen voor Amerika zal zijn.

Losse Aftermath DLC voor €39,99

Aftermath + Kombat Pakket (de al uitgekomen extra vechters) voor €49,99

Mortal Kombat 11: Aftermath Kollection (basisspel, Aftermath en de extra vechters) voor €59,99

Wanneer je de uitbreiding koopt, zul je naast het extra verhaal nog drie extra vechters ontvangen. Twee van de nieuwe personages zijn Fujin, de god van de wind, en Sheeva, een vierarmige, half mens half draak-koningin. Deze zijn beide oude bekenden van de serie. De derde is echter een hele nieuwe vechter. Deze nieuweling is niemand minder dan RoboCop. Als leuke bonus wordt deze vechter ingesproken door de originele acteur uit de originele films.

Tot slot ontvang je nog drie personageskinpakketten. De skinpakketten worden na de release geleidelijk uitgebracht, maar de personages zullen direct beschikbaar zijn.

Tot slot zal Warner ook nog een gratis update uitbrengen welke verschillende extra’s meebrengt. Zo worden nieuwe arena’s (waaronder enkele oude bekenden zoals Klassic Dead Pool), Stage Fatalities en de Friendship-modus toegevoegd. Deze update zal ook op 26 mei verschijnen.