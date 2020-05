Deze beesten verdwijnen na deze maand in Animal Crossing: New Horizons

Net zoals de maand april zullen er ook deze maand een aantal dieren verdwijnen.

Ben je net pas begonnen met Animal Crossing, dan heb je nog even de tijd om alles te vangen. De hoeveelheid vissen die verdwijnen hangt af van de regio waar je woont. In Europa zal het om vier vissen gaan.

Bij de insecten verdwijnt de veenmol. Deze kun je vinden door hem op te graven. Aan de hand van het geluid zul je hem makkelijker vinden. In november zal deze mol weer zijn opwachting maken in het spel.

De belangrijkste vis die zal verdwijnen is de riemvis. Het is een redelijk zeldzaam exemplaar en kan de hele dag en nacht gevangen worden in de zee. Een minder zeldzaam exemplaar is de moddervis. Deze vang je vooral in de beekjes op het eiland. Vanaf september zal deze vis weer te vangen zijn. Ook de goudforel zal vanaf september weer beschikbaar zijn. Je kan deze vis vinden in de heuvels en meertjes tussen 16 uur in de middag en 9 uur in de ochtend.