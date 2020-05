Ontmoet de cast in deze nieuwe Xenoblade Chronicles-trailer

Maak kennis met Shulk, Reyn, Fiora en de rest van de cast.

Eind deze maand verschijnt de geremasterde versie van Xenoblade Chronicles voor de Nintendo Switch. Als je nog niet bekend bent met de belangrijkste figuren van deze JRPG, kun je nu een nieuwe trailer bekijken waarin een aantal aan je worden voorgesteld. Zo komen Shulk, de hoofdrolspeler en bezitter van de legendarische Monado, Reyn, een van de beste vrienden van Shulk en Dunban, een van de bekendste soldaten onder de mensen op de Bionis.

Xenoblade Chronciles: Definitive Edition is een volledige remake van de originele Wii-game die tien jaar geleden verscheen. De game verscheen al eerder in handheld-vorm op de New Nintendo 3DS als een van de weinige exclusieve games die alleen op dit systeem te spelen waren. De definitieve editie van de game is de eerste die in high definition te spelen is. Daarnaast bevat de game een nieuwe epiloog en geüpdatete soundtrack. Xenoblade Chronciles: Definitive Edition verschijnt op 29 mei 2020.