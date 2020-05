Nieuwe trailer Skater XL toont skate-merken

De release komt dichterbij, tijd voor een nieuwe trailer dus!

Skater XL werd vorig jaar aangekondigd voor de Nintendo Switch en verscheen daarvoor al op Steam. De game heeft een nieuwe trailer gekregen en staat nu op de planning om in juli 2020 naar de Nintendo Switch te komen.

Skater XL is ontwikkeld door een team toegewijde skateboarders en moet daarom de meest authentieke en levensechte skateboardgame aller tijden worden. Het spel zal zich van andere skateboardgames onderscheiden doordat spelers in Skate XL directe controle hebben over de voeten van de skateboarder.

Ben je benieuwd geworden naar deze aankomende game? Een gloednieuwe trailer kun je hieronder bekijken.