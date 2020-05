Nieuwe beelden Megabyte Punch

De electro beat ‘m up is vanaf 8 mei te scoren in de eShop.

Lethal League ontwikkelaar Team Reptile heeft in maart dit jaar bekend gemaakt dan Megabyte Punch naar de Switch komt en nu de release dichtbij komt hebben we nieuwe beelden voor je.

Megabyte Punch is zeker geen nieuw spel, de titel verscheen al eerder op Steam in 2013. Zo’n zeven jaar later komt het spel nu ook beschikbaar voor Switch-bezitters. De ontwikkelaar omschreef de game zelf eerder als ‘Super Smash Bros. meets Mega Man meets Custom Robo’, en dat klinkt dan ook veelbelovend.

De Switch-editie zal twee exclusieve bonusstages ontvangen welke niet aanwezig waren in het origineel. Benieuwd geworden? Bekijk onderstaande video dan voor nieuwe beelden.