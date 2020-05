EA komt 11 juni met EA Play Live

Een digitaal evenement met nieuws van EA.

Hoewel de E3 dit jaar niet plaatsvindt, zijn een aantal ontwikkelaars en uitgevers van plan om deze zomer alsnog hun nieuwste games digitaal te laten zien, een daarvan is EA. Het bedrijf heeft via Twitter aangekondigd dat het op 11 juni een speciaal EA Play Live evenement zal houden, geheel digitaal.

Het digitale evenement moet volgens EA onder andere wereldpremières, groot nieuws en meer gaan brengen. Meer inhoudelijke informatie is tot nu toe niet bekend. Het evenement werd via onderstaande Tweet aangekondigd.

EA Play Live goes digital in 2020!

See you on June 11th at 4pm PST… World premieres, news and more! https://t.co/ShTNzjqJ3D pic.twitter.com/xqmYfGBWfs