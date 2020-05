Vecht voor waar je in gelooft!

In een wereld vol rijke kapitalisten die zowel de media als politiek in hun macht hebben, zijn er maar twee acties die het volk kunnen ondernemen. Accepteren of samenkomen en vechten voor waar je in gelooft. In Tonight We Riot neem je controle over een groepje mensen die zich een weg bannen naar een betere toekomst.

Bekijk gameplaybeelden van Tonight We Riot hieronder: