Story of Seasons: Friends of Mineral Town’s Engelse release zal homohuwelijk ondersteunen

Altijd al met hetzelfde geslacht in een boerderij sim willen trouwen? Nu kan het!

In een wereld waar de LGBTQ+ community (grotendeels) genormaliseerd is, komen er steeds meer opties beschikbaar voor de community in verschillende spellen. In Harvest Moon, oftewel Story of Seasons, had je vrijwel nooit de keuze om in een huwelijk te treden met hetzelfde geslacht. Dit blijkt allemaal te veranderen in de Engelse versie van Story of Seasons: Friends of Mineral Town.

Hierbij zijn er verschillende veranderingen gemaakt in het ”Best Friends” systeem waarin je de relaties tussen dorpsbewoners kunt volgen. Nu is het namelijk zo dat koppels van hetzelfde geslacht identiek door het spel worden behandeld als heteroseksuele koppels. Verder is de naam in de Engelse versie van ”Best Friends” veranderd in ”Marriage”.

Story of Seasons: Friends of Mineral Town komt 10 juli uit in Europa.

Wat vindt jij van deze verandering?