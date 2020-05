[Release Radar] Uitgelichte releases week 19

Ook komende week komen er weer een paar pareltjes naar de Nintendo Switch, wij lichten er een paar voor je uit.

In onze rubriek Release Radar laten we je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maken wij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte games. Heb je zelf ook een tip? Laat dat vooral weten in de reacties!

Spirit of the Norht

Verschijnt op: 7 mei 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €20,99 (voorbestelling €16,79)

In Sprit of the North speel je als een vos, in een single-player avonturenspel gebaseerd op het prachtige landschap van Ijsland. Het unieke concept zonder dialogen weet je mee te slepen in dit prachtige avontuur, waarin je meer te weten komt over jouw soort en het land. Houd onze website in de gaten voor een review over dit spel!

Fledging Heroes

Verschijnt op: 7 mei 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €8,99 (voorbestelling €7,59)

De wereld vliegend veroveren, dat is het doel in dit spel. Elk karakter heeft een eigen verhaal. Versla de piraten reptielen, vlieg vliegensvlug door de bevroren bossen en neem een duik door onderwater tempels. Uiteindelijk ben je de held! Dit spel is erg leuk om samen te spelen, het is mogelijk om eigen levels te maken die je kan delen met de hele wereld en je kan jouw karakter aanpassen door hem een andere kleur te geven.

Stone

Verschijnt op: 8 mei 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99

Stel je voor dat je een koala bent met een kater, die veranderd in een detective. Zijn liefde Alex is gekidnapt en hij gaat op onderzoek uit. Dit interactieve verhaal neemt je mee met deze dronken koala, terwijl je keuzes maakt om te drinken of je vriendin te vinden. Je komt bijzondere personages tegen en je kan op je gemak van alles ontdekken. Een spel die niet geschikt is voor iedereen, maar bijzonder is het wel.