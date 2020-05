Nieuwe screenshots van aankomende Animal Crossing: New Horizons evenementen

Er zijn nieuwe screenshots opgedoken van de komende evenementen.

Afgelopen maand kreeg Animal Crossing: New Horizons een nieuwe update waarmee nieuwe evenementen werden toegevoegd. Deze update zorgde voor de toevoeging van oude bekenden: Leif en Redd. Sommige nieuwe content is al te spelen, waaronder de Meidag-tour. Nintendo heeft nog meer in petto voor ons deze maand. Het is namelijk tussen 18 mei en 31 mei Internationale Museumdag. Trouwseizoen is in de gehele maand juni. Van deze twee aankomende evenementen zijn nu nieuwe afbeeldingen van gepubliceerd. Bekijk hieronder de foto’s.