Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Met onder andere The Wonderful 101: Remastered.

Er zijn weer een hoop nieuwe bestandsgroottes in de Nintendo eShop te vinden. De grootste van deze week is de remaster van de Wii U-hit The Wonderful 101 met 7,6GB. De kleinste van de week is net iets meer dan 100MB namelijk Infinite: Beyond the Mind. Ga jij een van deze titels aanschaffen? Laat het ons weten.