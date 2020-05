Evo 2020 geannuleerd wegens Corona – wel digitaal evenement

Ook het grootste fighting games tournament gaat dit jaar niet door.

Evo 2020, wat staat voor de Evolution Championship Series, is elk jaar het grootste fighting game tournament ter wereld. Vanuit de hele wereld komen mensen bijeen om het uit te vechten in games als Street Fighter V en Super Smash Brothers, en dit gebeurd jaarlijks aan het eind van de zomer in Las Vegas. Helaas gaat ook de “live” versie dit jaar vanwege de aanhoudende Corona pandemie niet door. Op de officiële twitter account van EVO 2020 verscheen het volgende bericht:

Due to COVID-19, we are sadly cancelling Evo 2020 at Mandalay Bay and refunding all purchased tickets.

But to keep the Evo spirit alive, we’re bringing the event online this summer. More information coming soon.

The health and well-being of our community is our highest priority. We hope everyone tays safe during this time.