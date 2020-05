Broncodes Nintendo Wii uitgelekt

Opnieuw zijn er vertrouwelijke gegevens van Nintendo gelekt. Hierdoor kwamen er eerder al documenten van oudere Nintendo-platformen naar buiten.

De broncodes van de Nintendo Wii liggen op straat. Het is de zoveelste lek van de afgelopen dagen. Deze gegevens zijn vermoedelijk afkomstig van BroadOn. Dit bedrijf is verantwoordelijk voor de hardware en software van de Nintendo Wii. Momenteel gaat het gerucht gaat dat het bedrijf is gehackt.

Op een internetforum is een lijst openbaar gemaakt waar de broncodes te vinden zijn. Naast Gamecube-gegevens zijn er ook Verilog-bestanden te vinden. Dit is een code waarmee hardware beschreven wordt. De kans is groot dat ontwikkelaars van emulatoren eenvoudig de Nintendo Wii kunnen namaken.

In de eerdere lek zaten andere geannuleerde Pokémon-versies en de nooit uitgekomen game Pokemon Pink. Daarna volgde ook gegevens van de Nintendo 64 en de Nintendo 3DS.

Om die reden zijn er verschillende Nintendo 64-demo’s op het internet verschenen. Hieronder is een demo te zien. De kans op meer lekken is aanwezig . Nintendo heeft nog niet gereageerd.