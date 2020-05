Bestel een speciale Moederdag-mok in Animal Crossing: New Horizons

Je kunt de mok bestellen tot 31 mei.

Animal Crossing: New Horizons is inmiddels al meer dan een maand geleden uitgebracht. Veel fans weten natuurlijk al dat de evenementen in Animal Crossing gelinkt zijn met de evementen in de echte wereld. Op 10 mei is het namelijk Moederdag en om dat te vieren kun je een gelimiteerde Moederdag mok bestellen in Animal Crossing: New Horizons. Deze kun je bemachtigen door de mok bij ‘Nook Shopping’ te bestellen. Als je eenmaal in de ‘Nook Shopping’ bent, moet je doorklikken naar ‘Special Goods’. Bovenin zie je nu een nieuw kopje staan waar je de mok kan bestellen.