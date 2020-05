Release datum Huntdown

De comedy arcade shooter komt deze maand nog naar de Switch.

De aankondiging dat actie platformer Huntdown naar de Switch zou komen komt alweer uit 2017. Sindsdien is het verdacht stil geweest rondom de titel, maar een release datum is nu eindelijk bekend. Uitgever Coffee Stain en uitgever Easy Trigger games hebben aangekondigd dat de game vanaf 12 mei te downloaden zal zijn. Een trailer kun je hieronder bekijken.

Huntdown speelt zich af in een keiharde toekomst, waar Criminal Gangs de straten hebben overgenomen en politie te bang is om tegen ze op te staan. De enige die vrij zijn om wat tegen dit regime te doen zijn bounty hunters, en jij speelt één van drie badasses die met harde hand de straten wel eens zullen schoonvegen in deze actie comedy arcade shooter.