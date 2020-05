Pong Quest verschijnt volgende week

Atari brengt de game op 7 mei uit.

Volgende week donderdag brengt Atari hun nieuwe spel Pong Quest naar de Nintendo Switch. In de Nintendo eShop staat de releasedatum namelijk op 7 mei. Je kunt onderaan het bericht de trailer van dit knotsgekke spel bekijken.

In Pong Quest ga je op avontuur en kom je tijdens dit avontuur verschillende kerkers tegen met allerlei puzzels en levels volledig in de stijl van Pong. In het spel kun je je held met verschillende kledingstukken bekleden en zijn er meer dan 50 verschillende soorten ballen. Elke bal gedraagt zich weer anders dan een willekeurige andere. In de bijgevoegde trailer kun je enkele voorbeelden van de ballen bekijken.