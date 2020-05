[Budget tip] Sushi Striker: The Way of Sushido

Zin in een nieuw spel maar heb je weinig geld? Daily Nintendo biedt uitkomst.

Met al dat thuiszitten heb je ongetwijfeld ineens veel meer tijd om te gamen, maar dat is natuurlijk niet gratis. En waar de een een enorme backlog aan spellen heeft, is de ander juist op zoek naar nieuwe games voor weinig geld. Mocht je tot de laatste groep behoren, dan komt deze rubriek als geroepen. Regelmatig schotelen we je een spel voor welke je voor een prikkie kunt krijgen, maar wel écht de moeite waard is.

Ongetwijfeld zal het niet elke week jouw ding zijn, ook voor jou zal er vast een keer wat leuks tussen zitten! Deze week: Sushi Striker: The Way of Sushido.

Voordat je haastig de Metacritic-score van dit spel gaat opzoeken, en concludeert dat Sushi Striker: The Way of Sushido helemaal niet zo hoog beoordeeld wordt, dat klopt. Maar dat heeft niets te maken met hoe leuk dit spel is. Sushi Striker is namelijk typisch zo’n spel dat erg leuk is maar simpelweg voor een veel te hoge prijs uit werd gebracht. Zo’n €50 moest je er bij de release van neerleggen, en eerlijk is eerlijk dat was het niet waard. inmiddels is het spel in veel winkels echter voor rond de 12 tot €15 te vinden, en laat dat de zaak nou heel erg veranderen.

Naast een belachelijk verhaal dat zo gek klinkt dat het leuk wordt (iets met een wereld zonder sushi en een kwaadaardige organisatie die de sushi voor zichzelf wil houden), krijg je ook een enorm verslavend puzzelspelletje. Het spel draait om gevechten welke eigenlijk puzzels zijn die je razendsnel moet oplossen. Zo kun je een aanval doen als je de borden met sushi van dezelfde kleur combineert. Da’s makkelijker gezegd dan gedaan, want de tafels bewegen ook en dus moet je dit in een hoog tempo doen. Gelukkig baart oefenen kunst en maak je in no-time grote hoeveelheden combo’s. Doordat je na gevechten ervaringspunten krijgt, zit er ook nog een leuke RPG-twist aan de game.

Al met al kun je Sushi Striker: The Way of Sushido het beste omschrijven als een origineel puzzelspel met een bizarre presentatie én verhaallijn. Wél een die geweldig is om te spelen, en je 12 euro meer dan waard is! Een spel dat zichzelf, net als onderstaande trailer, gelukkig ook niet al te serieus neemt.