[Review] Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 – Road to Boruto

Het einde van Naruto is in zicht en een nieuwe generatie staat al klaar. Klaar om het laatste verhaal nog eens her te beleven?

Naruto. Zelfs als je niet heel bekend bent met anime zal de naam je vast bekend voorkomen. De franchise over deze ninja-jongen is immens populair, en heeft sinds zijn manga debuut in 1999 honderden manga’s, 3 anime-series, verscheidene films en tientallen games gekregen. Naruto Ultimate Ninja Storm 4 (die we voor het gemak vanaf nu maar even NUNS 4 noemen) komt oorspronkelijk al uit 2016, en is nu uitgebracht voor de Nintendo Switch. Dat niet alleen, het heeft ook alle eerdere content en de nieuwe DLC meegekregen, “Road to Boruto”. Hierin speel je Boruto, de zoon van Naruto die in de nieuwste serie het stokje van Naruto overneemt. Maar daarover straks meer.

Fanservice: The game.

Want allereerst even het volgende: deze game is 100% gemaakt voor Naruto-fans. Niets geen tutorial die je bij het opstarten even uitlegt hoe de game in elkaar zit, wie Naruto en zijn vrienden eigenlijk zijn en wat het doel van de game is. Je zit namelijk meteen in een keuzemenu waarvandaan je zelf mag weten wat je doet. Wil je meteen de story mode induiken waarin je de laatste gevechten van Naruto Shippuden naspeelt? Of wandel je liever op free-roam stijl door Konoha om ninja-missies te doen? Het mag allemaal, maar verwacht niet dat de game je (naast de uitleg van speciale spelmodi) uitlegt wie je bent en wat er nou eigenlijk gebeurd. Sterker nog, vanaf het moment dat de gevechten beginnen heb je 124 personages om uit te kiezen. 124! Nu heb ik Naruto toch nog een poosje gekeken, maar zelfs ik wist op een gegeven moment niet meer wie wie was. Voor fans is dit natuurlijk ideaal (want je favoriete Ninja zit er gegarandeerd tussen) maar voor een nieuwkomer kan deze enorme hoeveelheid aan keuzes en het gebrek aan een globale tutorial misschien wel wat afschrikken.

Het laatste verhaal van Naruto

Als je hier echter doorheen weet te kijken (of dus een fan bent) weet de game te verassen met de enorme hoeveelheid content die het bied. Allereerst heb je dus de story mode, waarin je het laatste hoofdstuk van Naruto naspeelt. Dit is het verhaal waarin Naruto en zijn bondgenoten het opnemen tegen Obito en Madara tijdens de 4e ninja-wereldoorlog. De slechteriken willen de ultieme vrede stichten door iedereen in een droomwereld op te sluiten a.k.a. The Matrix, maar daar zijn onder andere Naruto en Sasuke het niet helemaal mee eens.

De story mode is opgedeeld in meerdere missies, waarbij elke missie bestaat uit verschillende gevechten, cutscene’s en quick timed events. Vooral de quick timed events zijn hierbij echt belachelijk leuk om te doen. Deze spelen precies de anime/manga na, en halen het onderste uit de kan wat over de top actie scenes betreft. Ooit die Rasengan willen doen die bergen door midden snijd en daarna de ruimte inschiet om te ontploffen? Hier kan het! Het is perfect voor de fans die al weten wat er gebeurd is en het nog eens willen herbeleven, maar als je niet bekend bent met Naruto is ook dit erg verwarrend. Maar het ziet er in ieder geval heerlijk hype uit!

Adventure mode

Daarnaast heb je dan de adventure mode, waarin je toegang krijgt tot een 3-tal scenario’s waarin je als Naruto, Shikamaru en Gaara kunt rondlopen in de ninja-wereld. Elk scenario volgt 1 van deze personages in een soort nostalgie-trip waarin je oude vrienden en vijanden tegen het lijf loopt om de gevechten van vroeger te herbeleven. Ondertussen stuit je zo nu en dan op side-quests, random events en breekbare objecten waarmee je wat extra geld en unlockables kunt verdienen. En als laatste van de “verhaal” opties heb je dan ook nog de DLC: Boruto’s Tale. Deze is vergelijkbaar met de andere scenario’s uit de adventure mode, maar heeft wat meer cutscenes, voice acting en speciale gevechten. Deze mode volgt het verhaal van de eerste Boruto film, 7 jaar na het einde van de Naruto serie. Dit is vooral erg leuk als epiloog om te zien hoe het leven er nu uitziet, maar als op zichzelf staand verhaal is het wel wat kort.

3D Arena Fighting Game.

Maar goed, wat is nou eigenlijk de gameplay van NUNS 4? Je zult het misschien al geraden hebben, maar NUNS4 is een 3D vechtspel. Alle verhaal gerelateerde dingen uitten zich door de cutscenes en animaties, jij bent vooral bezig om met je gekozen vechter in een 3D arena de andere zijn levensbalk leeg te meppen. Elk personage (ja, al die 124 + unlockables!) heeft hiervoor zijn eigen flashy combo’s, jutsus en finishing moves. Je gebruikt hiervoor 4 verschillende resources: Chakra, storm en substitutions. Chakra is nodig je bewegingen te versnellen en je special moves te gebruiken. De Storm balk laad op naarmate je meer schade krijgt/doet en geeft je toegang tot een tijdelijke super-vorm wanneer deze vol is. Substitutions zijn een soort buut-vrij punten; wanneer je geraakt gaat worden door een aanval kun je zo’n punt gebruiken om in een boomstam te veranderen en achter de tegenstander te teleporteren. Deze punten laden heel langzaam op en zijn cruciaal om dikke schade te ontwijken. En dan heb je ook nog 2 teamgenoten die je kunt inzetten! Dit klinkt misschien wat veel, maar de besturing van NUNS 4 valt gelukkig reuze mee. De basis besturing is simpel en zelfs met de minimale moeite vliegen de coole super-moves al snel door het beeld. Dat betekent overigens niet dat je zult kunnen winnen door willekeurige knoppen in te drukken: er zit nog behoorlijk wat diepgang in de game als je wat verder kijkt en bijvoorbeeld online wil spelen, want ranked matsches zijn ook gewoon een ding. Zo kun je bijvoorbeeld bewegingen cancellen en kun je je resources in sommige gevallen zeer creatief inzetten.

Hoe speelt de game op de Nintendo Switch?

Audiovisueel gezien zit de game verder prima in elkaar. Het geluid doet wat het moet doen en weet op sommige momenten de hype naar de juiste hoogtes te brengen. De voice acting is in beide talen (Engels en Japans) goed, al raad ik persoonlijk aan voor de Japanse te gaan. Deze is in mijn ogen net iets beter, en na 4 keer “Ninjutsu, secret wood style!” gehoord te hebben, heb ik het wel weer gehad heb met de Engelse stemmen. Grafisch is de game verder prima, al heeft deze af en toe wat vreemde glitches. Zo heeft de game moeite met drukke cutscenes en zit er af en toe een filter overheen die de kwaliteit naar beneden weet te brengen. De gevechten gaan in ieder geval soepel, en ook in de handheld mode draait dit gewoon naar behoren.

Crashes en een vervelende A.I.

Het enige echte vervelende aan NUNS4 waren een paar vervelende crashes, die net iets te vaak voorkwamen. Zo crashte de game meerdere malen precies op de conclusie van een missie, waardoor je een hele reeks gevechten opnieuw moet doen. Vervelend, want naast de tijd die je daaraan kwijt bent (zo ongeveer 20 minuten) krijg je aan het eind van een gevecht ook een cijfer en een aantal voorwerpen als je aan bepaalde eisen hebt voldaan. Niets zo vervelend om dan dat hele rijtje nogmaals te moeten doen, en er dan achter de komen dat die ene combo net niet lukt of je net een lager cijfer hebt gekregen. Daarnaast kan de A.I. bij vlagen plotseling extreem moeilijk of extreem passief zijn, waarbij ik bijvoorbeeld verschillende keren had dat hij ofwel alles blockte wat ik ook maar probeerde, of juist erg passief aan de rand van het veld bleef staan. Het zijn wellicht geen deal-brekers maar het is af en toe wel erg storend.

Conclusie

Al met al is NUNS 4 dan ook absoluut geen slechte game. Het zit zo vol met content dat je je er heel wat uren mee kunt vermaken, wat alleen maar verdubbeld wordt als je het online (of offline) multiplayer aspect ook aandurft. Het is een indrukwekkend vechtspel dat overstroomt van actie en fan-service. Simpel genoeg zodat ieders kleine broertje deze game kan spelen, maar voor de liefhebbers zit er een verrassende hoeveelheid extra diepgang en strategie verstopt. Als je echter nog nooit van Naruto hebt gehoord kan de game wel verschrikkelijk verwarrend aanvoelen, vooral als je het plot probeert te volgen. In dat geval kun je beter misschien eerst even de Naruto wiki bezoeken.

Cijfer: 7,4