[Review] A Fold Apart

Een rustgevend puzzelspel met een flinke portie drama

A Fold apart is een puzzelgame mét een verhaallijn en uitgegeven door Lightning Rod Games. Sinds 17 april is het spel te verkrijgen in de eShop voor €17,99. Daily Nintendo ging voor jullie aan de origami om te kijken of dit spelletje over het vouwen van digitale levels nu echt een succes is.

Originele personage keuzes

Wanneer je start met A Fold Apart kan je de geaardheid van jouw personages kiezen, best wel hip! Er zijn twee karakters, rood en blauw. Ik koos heel standaard voor rood als vrouw en blauw als man. Het verhaal begint, je wordt verliefd, alles is fantastisch en het leven kan niet meer beter. Tot blauw de kans krijgt om een bijzonder project op te pakken voor zijn werk, hij stapt in het vliegtuig. Hier begint de langeafstandsrelatie, die nog best een uitdaging blijkt te zijn.

De karakters zijn kleurrijk en er is duidelijk een contrast te zien, blauw versus rood, groot versus klein, ronde en hoekige vormen. Hierdoor heb je echt het idee dat de karakters elkaar aanvullen. Heel het spel lijkt een soort digitaal boek waar je doorheen loopt met verschillende achtergronden en bij alle momenten een passende sfeer qua vormgeving. Het spel zit wat dat betreft leuk in elkaar.



Rood leeft nog op het platteland en blauw zit een jaar lang in een grote stad voor de opdracht die hij kreeg. Beiden willen hun baan niet kwijt, dus een langeafstandsrelatie is voor het hele jaar de oplossing. De vraag is of hun relatie stand blijft houden.

Drama

Wat blijkt nou, de twee hoofdrolspelers zijn beide doemdenkers. Om de beurt speel je rood en blauw. Je leest hun chat berichtjes naar elkaar en ziet wat deze berichten doen met het personage waarmee je op dat moment speelt. De karakters passen best goed bij elkaar wat het doemdenken betreft: wanneer de een zegt dat ze even geen tijd had om een bericht te sturen omdat ze uit was met vrienden, begint de ander een heel verzonnen drama in z’n hoofd of ze niet gewoon één minuutje tijd had kunnen maken om wat terug te sturen.

Uitdagende puzzels

Om verder te komen in het verhaal kom je af en toe in een puzzel terecht die je moet oplossen. Elke puzzel is een digitale pagina met twee zijden, je kan de pagina omdraaien en je kan ze vouwen. In het begin enkel links en rechts maar later ook boven en beneden. Ook worden er naarmate je gewend raakt aan de puzzels meer uitdagingen toegevoegd zoals verhogingen en kubussen die je kan verplaatsen om ergens op te kunnen klimmen.

De muziek past goed bij het spel, soms somber, dan weer opgewekt. Het is simpel maar goed uitgezocht. Het sleept je ook mee omdat het er gewoon bij past, als vanzelfsprekend.

Het doel is om bij de ster te komen, waarna je weer een stuk verder kan lopen in het spel. In de tussenstukken lees je de berichten naar elkaar of neemt één van de personages je mee in zijn of haar gedachtegang.



Conclusie

A Fold Apart is een leuk spel met een hartverwarmend verhaal waar wel heel veel drama in verpakt zit, over twee mensen die de uitdaging krijgen van een langeafstandsrelatie omdat één van de twee een jaar naar de grote stad moet. Het spel sleept je mee in de gesprekken die zich afspelen tussen de twee, terwijl je tussendoor vouw-puzzels oplost om weer een ‘bladzijde’ verder te kunnen komen. De muziek en omgevingen zijn leuk en goed gemaakt bij het spel en zorgen ervoor dat je meegesleept wordt tot het einde. Momenteel heeft de game wél wat last van crashes, hopelijk kan dit met een update worden verholpen.

Eindcijfer: 7,1