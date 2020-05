Arcade Spirits launch trailer

Een tijdlijn waar de game crash van 1983 nooit is gebeurd

Arcade Spirits is een romantische visual novel die arcades in de spotlight zet. Omdat er in 1983 nooit een game crash is gebeurd, zijn arcades nog steeds het hipste van het hipste. Je speelt als een origineel personage die je zelf maakt als een werknemer van een arcade genaamd Funplex Game Arcade. Hier is waar je avontuur start en waar je vrienden (en misschien wel een partner) kunt vinden.

Bekijk de launch trailer van Arcade Spirits hieronder: