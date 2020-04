Tweede Multiplayer Pack in Luigi’s Mansion 3 beschikbaar!

Na een eerste DLC voor Luigi’s Mansion 3, is er nu een tweede beschikbaar!

In het eerste deel werden er al nieuwe dingen toegevoegd en er werden wat bugs gefixt. Wat de eerste DLC toevoegde waren voornamelijk nieuwe games in ScreamPark, meer content in de ScareScraper en een aantal nieuwe geesten die je kon verslaan.

In het tweede deel zijn er nog meer dingen toegevoegd, met name meer minigames en kostuums voor Luigi. Met deze twee delen aan DLC is er in ieder geval nog genoeg te doen in Luigi’s Mansion 3! Heb jij de DLC al gedownload?