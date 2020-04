Oddworld: Munch’s Oddysee 14 mei beschikbaar voor Nintendo Switch

Vanaf 14 mei kunnen we ook op de Switch van Oddworld: Munch’s Oddysee genieten!

Oddworld: Munch’s Oddysee is een klassieke game uit 2001 die nu in een. nieuw jasje gestoken wordt. Origineel kwam het spel uit op de Xbox, maar nu is het beschikbaar op allerlei platformen en consoles, waar heel snel ook de Switch aan wordt toegevoegd. Vanaf vandaag kun je het spel ook met korting pre-orderen! Deze korting loopt door tot de eerste week dat het spel uit is.

Oddworld: Munch’s Oddysee is een avontuur waarin je speelt als Mudukon kampioen Abe en zijn partner Munch. In dit derde avontuur gebruik je speciale krachten en power-ups om de laatste gabbit eieren op Oddworld te verzamelen. In het spel werk je veel samen, Munch en Abe hebben allebei hun speciale kwaliteiten. Zo kan Abe overal heen rennen en klimmen en Munch kan overal heen zwemmen. Werk zo goed mogelijk samen om je doel te bereiken!

Benieuwd naar het spel? Bekijk hieronder een trailer!