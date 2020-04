Ministry of Broadcast vanaf vandaag in de eShop

Altijd al een tv-ster willen zijn? Dit is je kans!

In Ministry of Broadcast moet je het maken op reality televisie, het is een 2D platformer. Het spel is geïnspireerd door 1984 van Orwell en dus gebeuren er bizarre dingen. Om bij jouw familie te komen moet je winnen in deze reality soap, opgezet door het Russische regime. Dit spel is gemaakt door vier personen die een liefde delen voor godslastering, er zit daarom ook een bepaalde soort humor in Ministry of Broadcast.

Ministry of Broadcast is verkrijgbaar in de eShop voor €14,99