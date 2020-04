Geen Nintendo Direct in juni

Het coronavirus zorgt ervoor dat Nintendo dit jaar geen Direct in juni uitzendt.

Elk jaar tijdens de E3 kwam Nintendo met een presentatie over aankomende producten. Vooraf aan 2013 waren dit live presentaties en na 2013 werd het volledig digitaal. Nu voor het eerst zal er dus geen Direct plaats vinden rondom de E3 periode.

Nadat de E3 dit jaar officieel niet doorging, liet Nintendo in eerste instantie weten te werken aan een digitale manier om nieuws te delen met de gamers. Het werken vanaf huis gooit dus helaas roet in het eten. De reden dat dit zoveel problemen geeft, heeft meerdere redenen. Japanse bedrijven zijn sowieso erg ouderwets in de manier hoe ze zaken doen. Daarnaast zorgen de geheimhouding bij Nintendo ook nog voor extra vertraging.

Nintendo heeft dit volgens Venturebeat laten weten aan verschillende ontwikkelaars. Alles loopt zo veel vertraging op dat we mogelijk tot het einde van de zomer geen nieuwe Nintendo Direct te zien krijgen. Hopelijk weten we na de bekendmaking van de resultaten van het vorige fiscale jaar meer. Deze worden op 7 mei bekend gemaakt.