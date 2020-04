Fysieke versie The Wonderful 101: Remastered vertraagd

De digitale versie komt wel op de oorspronkelijke releasedatum uit.

Begin februari zette PlatinumGames Inc. een Kickstarter op om The Wonderful 101: Remastered naar verschillende consoles en pc te brengen. Deze Kickstarter was zo succesvol dat het doel al na enkele minuten was behaald. De release zou aankomende manad zijn. Vandaag heeft PlatinumGames Inc. echter laten weten dat ook zij getroffen zijn door het coronavirus.

Allereerst het goede nieuws; iedereen die de digitale versie via Kickstarter heeft gekocht, krijgt de code gewoon op 7 mei geleverd. Echter zijn de fysieke versies wereldwijd vertraagd. Dit heeft niet alleen invloed op de fysieke versies die via Kickstarter zijn gekocht, maar ook op de fysieke versies die eigenlijk op 20 mei bij ons in de winkels zouden liggen. Het spel zal nu namelijk op 3 juli bij ons in de winkels liggen.

De vertraging voor de mensen die de fysieke versie via Kickstarter hebben gekocht zal nog wat meer zijn. PlatinumGames Inc. heeft namelijk laten weten dat de kans groot is dat deze mensen hun fysieke exemplaar waarschijnlijk binnenkrijgen nadat het spel in de winkels is verschenen. De verwachtte verzenddatum van deze spellen is namelijk eind juni. Wel krijgen alle backers die een fysiek exemplaar via Kickstarter hebben gekocht een code om de digitale versie via Steam te spelen.