Wii U en 3DS eShop sluit in 42 landen

Op dit moment gelukkig alleen nog maar in Latijns-Amerika en het Caribische gebied.

Nintendo is redelijk nieuw op het gebied van downloadbare games. De DSi bood enkele kleine games aan, maar op de 3DS ging het los. Op het begin bood Nintendo niet eens hun eigen games aan in de eShop. Nu zal op 31 juli de eShop voor de Wii U en 3DS in verschillende landen sluiten.

Dat houdt in dat in die landen de gebruikers geen toegang meer hebben tot de eShop. Downloadcodes zijn dan niet meer te gebruiken. Daarnaast kunnen er geen updates en games meer gedownload worden.

Nu is dit dus niet in Europa, maar het is wel redelijk zorgwekkend dat je dus zomaar toegang tot jouw aankopen verliest. Wanneer de spelers na 31 juli een corrupte schijf hebben is er dus geen manier om de spellen terug te krijgen.