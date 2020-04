Warface krijgt Battle Royale mode op de Switch

Een nieuwe game mode voor Switch-gebruikers.

Geheel onverwacht was de gratis te spelen first-person shooter Warface eerder dit jaar verschenen in de Nintendo Switch eShop. Inmiddels is er ook een nieuwe game mode toegevoegd: de Battle Royale mode, welke je met 32 spelers tegelijk online laat spelen. Jouw doel is om alle andere spelers te verslaan en zelf als winnaar uit de strijd te komen, iedereen voor zich dus. Met de nieuwe update haal je de Battle Royale mode binnen.

MY.GAMES’ shooter Warface was al eerder speelpaar op andere platformen en kent wereldwijd ruim 80 miljoen geregistreerde spelers. In deze tactische first-person shooter kun je het opnemen in meer dan 50 maps met meer dan 200 vrij te spelen wapens. De game kent ook een story mode welke je samen met andere spelers kunt spelen.

Heb jij de game al gedownload en speel jij Warface vaak?