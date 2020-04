The Met stelt kunst beschikbaar

De beroemde kunst is nu beschikbaar gemaakt voor alle spelers van Animal Crossing: New Horizons.

The Met is al 150 jaar een plek waar vele beroemde kunstwerken tentoongesteld worden. Nu kun jij ook een Van Gogh bezitten. Het digitale departement heeft samen met verschillende andere musea gewerkt aan een digitale collectie. Meer dan 406.000 kunstwerken zijn beschikbaar via deze site.

Wanneer je een kunstwerk vindt die je graag aan je muur wilt hangen kun je deze met gemak importeren. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is bij delen op het Animal Crossing blad drukken. Dan wordt er een QR-code gemaakt welke je kunt scannen om het design te importeren.