Nieuwe beelden Dread Nautical

Vanaf nu verkrijgbaar in de eShop!

Dread Nautical van Zen Studios is vanaf nu verkrijgbaar voor de Nintendo Switch. Deze turn-based strategische actie-RPG gaat over een heerlijke ontspannen cruise. Althans, totdat angstaanjagende zeemonsters uit een dimensie opduiken die proberen iedereen te doden. Het spel lijkt zeer geschikt te zijn voor de mensen die een duistere sfeer wel kunnen waarderen. Zen Studio’s over hun game: “Dread Nautical Is the Creepiest Tactical RPG You’ll Ever Play”.

Benieuwd naar de game? Hieronder kun je nieuwe gameplay beelden bekijken. Dread Nautical is verkrijgbaar voor €19,99.