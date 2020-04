Moving out krijgt launch-trailer

Bereid je voor om te verhuizen!

Team17 heeft een launch-trailer vrijgegeven van het nieuwe spel Moving Out. In Moving Out kun je in totaal met vier man spelen om de inboedel van de meest rare locaties te verhuizen. Waar het makkelijk begint, komen er steeds meer obstakels bij. Ook moet je proberen om het verhuizen zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen.

Moving Out is vanaf vandaag zowel digitaal als fysiek verkrijgbaar voor de Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 en Steam. In de eShop heeft dit spel een prijs van €24,99. Wil je weten wat wij van dit spel vinden? Dan kun je onze review hier lezen. Ook kun je hieronder de launch-trailer bekijken.