Grotere kans op andere Pokémon tijdens Max Raid Battles in Pokémon Sword en Shield

Afgelopen tijd had je een grotere kans om Gigantamax-vormen te vangen van Garbodor, Charizard, Duraludon en Copperajah. Vandaag maken deze Pokémon plaats voor de volgende groep. Vanaf vandaag tot en met 11 mei heb je namelijk een grotere kans om Gigantamax-vormen van onder andere Heat Rotom, Excadrill en Whimsicott. Dit zijn allemaal Pokémon die vooral tijdens competitieve gevechten worden gebruikt.

Eind vorig jaar werden Pokémon Sword en Shield uitgebracht. Nieuw in deze delen waren de Gigantamax Pokémon. Dit zijn Pokémon die een grotere vorm van zichzelf krijgen en hierdoor ook andere aanvallen krijgen. Deze Pokémon kun je vangen tijdens Max Raid battles en regelmatig verandert de rotering voor deze gevechten.

