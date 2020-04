Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise komt op 10 juli naar de Switch

Ontrafel de geheimen van Le Carré in dit open-wereld mystery-avontuur.

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise werd in september vorig jaar aangekondigd voor de Nintendo Switch. Vandaag is ook de releasedatum bekendgemaakt; vanaf 10 juli kunnen Switch-bezitters aan de slag met de game.

Deadly Premonition 2 is een open wereld game die zich afspeelt in het stadje Le Carré. Het verhaal van de game wordt op een unieke manier verteld en laat je terug in de tijd reizen naar Le Carré. Spelers moeten de geheimen ontdekken achter dit ooit zo vredige stadje.

Het verhaal speelt zich voor én na het originele Deadly Premonition af. Agenten Davis en Jones starten een nieuw onderzoek naar verschillende seriemoorden die in Le Carré plaatsvonden. De originele ontwikkelaars zijn weer betrokken bij de sequel.

Het origineel is sinds vorig jaar september beschikbaar in de eShop voor €29,99. Een nieuwe trailer van deel 2 kun je hieronder bekijken.