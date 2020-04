Brigandine: The Legend of Runersia krijgt demo

Check voor de release alvast of de game iets voor je is!

Begin dit jaar werd onthuld dat Brigandine: The Legend of Runersia eind juni exclusief naar de Nintendo Switch zal komen. Om de game alvast uit te kunnen proberel zal er over twee dagen een demo beschikbaar komen in de eShop, wel zo vriendelijk van ontwikkelaar Happinet.

Brigandine: The Legend of Runersia is een strategiespel welke het verhaal vertelt van een wereld die in de ban is van ‘Mana’, wat allerlei magie en kracht in de wereld brengt. Als een van de vijf koninkrijken is het aan jou de taak als winnaar uit de oorlog te komen in de strijd tegen de andere koninkrijken. Vanaf 25 juni is de game beschikbaar op de Nintendo Switch. De demo is vanaf 30 april te downloaden.