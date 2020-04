[Review] Moving Out

Verhuizen was nog nooit zo leuk, of chaotisch.

Het is een klus waar veel mensen tegenop kijken, maar waar we allemaal wel een keer mee te maken krijgen: verhuizen. Alles in dozen verpakken, proberen meubels zo heel mogelijk door smalle gangen te loodsen en alles inladen in een verhuiswagen. Toch is ontwikkelaar DevM Games de uitdaging aangegaan om van deze enorme klus een co-op multiplayergame te maken waar tactisch samenwerken centraal in knotsgekke verhuissituaties staat.

Puzzelen met meubels

In Moving Out begin je als werknemer bij het Smooth Moves verhuisbedrijf. Zij zijn gespecialiseerd in het razendsnel verhuizen van al je kostbare meubels. Je kan kiezen of je deze uitdaging alleen of met tot wel drie anderen aangaat. Het doel blijft hetzelfde: verplaats alle meubels uit een woning binnen de tijd naar de verhuiswagen. Dit klinkt simpel, maar je krijgt te maken met alle tegenslagen die met verhuizen gepaard gaan. Zo heb je breekbare spullen die als je ze laat vallen, kapot gaan en terug op hun oorspronkelijke locatie verschijnen. Sommige meubels zoals banken, bedden en koelkasten zijn te zwaar om in je eentje te tillen; je heb dan echt de hulp van anderen nodig om deze te verplaatsen. De huizen zelf kunnen je ook behoorlijk tegenwerken. Je begint met simpele bungalowwoningen, maar je komt al snel terecht in villa’s met verschillende verdiepingen, met smalle gangetjes of deuren die maar niet goed op hun plaats blijven staan.







Uiteindelijk kan je ook grotere klussen aannemen, zoals het uitruimen van een grote fabriek of het transporteren van een levende lading kippen uit een boerderij. De variatie in huizen is groot, wat erg fijn is, nu de gameplay verder overal hetzelfde blijft. Het doel is telkens alle meubels zo snel mogelijk in de verhuiswagen te krijgen. Het is wel aan te raden voordat je begint hersenloos spullen te sjouwen, eerst na te denken welke meubels het best als eerst geplaatst moeten worden. Grote objecten kun je beter meteen neerleggen, nu je hier andere kleinere spulletjes op kan stapelen. Onthoud dit goed, je wilt er namelijk niet in de laatste minuut achter komen dat niks meer in de vrachtwagen past omdat je de koelkast en twee banken vergeten was.

It takes two! Three! Four!

Moving Out kan gespeeld worden met tot wel vier spelers. Ik heb de game alleen, met twee man en een volle groep van vier gespeeld. Om alles uitdagend te houden wordt het aantal meubels met elke extra speler ook vergroot. Op die manier zijn levels voor één speler niet te moeilijk en wordt het niet saai met z’n vieren. Integendeel, het is nog een behoorlijke klus om een hoge score in elk level te behalen. Teamwork is daarbij echt het sleutelwoord, want als vier spelers gewoon hun eigen gang gaan, wordt het complete chaos. Daarnaast krijg je door het succesvol voltooien van een verhuisklus drie extra uitdagingen om te voltooien, zoals het niet breken van ramen of het gooien van een bal door een basket.





De game leunt enorm op de multiplayer, maar dat is absoluut niet erg. Nadeel is dan wel dat spelers die niet vaak toegang hebben tot mensen met wie ze lokaal kunnen spelen, minder plezier uit deze titel kunnen halen. Het samenwerken en dus samen uitzoeken wat de beste manier is om een bepaalde klus te tackelen, maakt de game des te leuker. Het kan ook enorm stressvol worden als niet iedereen op één lijn zit, maar dat hoort nu eenmaal bij dit soort games.

Een vaste hand

De besturing in Moving Out is erg simpel. Je hebt een knop om dingen op te pakken, om te springen en een om te slaan of voorwerpen te gooien. Verder beweeg je je personage met de controlestick. Verder is de besturing precies wat je verwacht van een physics-game; elke kleine beweging telt. Dit kan zaken soms wat bemoeilijken, zoals de verschillende deurposten die altijd net te klein lijken voor de grote bedden, maar al met al zorgt het voor authentiek verhuisdrama. Als je de besturing helemaal onder de knie hebt kun je slimme bewegingen maken zoals het gooien en vangen van lichte objecten van een afstand.

Verder ziet de game er erg scherp uit. De cartoonachtige stijl van de game zorgt dat de objecten en personages duidelijk zichtbaar zijn in de chaos van het verhuizen. De huizen zijn allemaal erg leuk ontworpen en bieden daardoor voldoende variatie. Verder kun je je personages aanpassen met verschillende kleuren, outfits en zelfs wat voor een soort figuur je bent. Zo kun je als mens, hond, gebakken ei en veel meer spelen. Persoonlijke favoriet is het broodrooster, die bij het tillen van zware objecten spontaan brood uit z’n hoofd laat schieten. Humor staat ook wel centraal in de gesprekken tussen de verschillende personages en hun baas, die je voor en na elk level kan lezen. Verder heeft de game een vrolijke soundtrack die is geïnspireerd op 80’s muziek. Zelfs de trainingsvideo in het begin is helemaal in deze stijl gemaakt.

Conclusie

Moving Out is een ontzettend grappige partygame die je zeker een keer met vrienden samen moet beleven. De variatie in verhuisopdrachten, de locaties die je bezoekt en het halen van de hoogste score zorgen dat je lang zoet kan zijn met de game. Het totale pakket met de swingende 80’s muziek, goede dosis humor en strakke graphics maken dit een must play voor fans van co-op multiplayergames.

Eindcijfer: 8,2