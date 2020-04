Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers lijkt dit jaar nog in het Westen te verschijnen

Zo blijkt uit Koei Tecmo’s boekjaarverslag.

Vorig jaar kondigde Atlus het vervolg op Persona 5, Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, aan. Deze game combineerde het op zwaktes gebaseerde gevechtssysteem en de visual novel-achtige verhaalvertelling van Persona 5 met de gameplay van de Warriors-games van Koei Tecmo. Afgelopen februari verscheen de game in Japan voor PlayStation 4 en Nintendo Switch, maar een westerse release bleef onbevestigd. Atlus heeft vervolgens in een enquête gepeild of fans interesse zouden hebben in een gelokaliseerde versie van de game.

Of deze enquête veel verschil heeft gemaakt lijkt te betwisten, want het boekjaarverslag van Koei Tecmo lijkt te bevestigen dat Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers dit jaar nog in het Westen uitgebracht zal worden. Twittergebruiker 黒凧 BlackKite heeft verschillende onderdelen van het verslag vertaald, waaronder een stuk over aankomende titels. Hier staan onder andere de Fairy Tail RPG en Haruka: Beyond the Stream of Time 7, maar ook dat een gelokaliseerde versie van Persona 5 Scramble gepland staat voor 2020.

Hoewel dit geen absolute bevestiging is, is het wel een goed teken voor fans die wachten op de Persona en Warriors-crossover. Het is nu afwachten op een officiële bevestiging van Koei Tecmo of Atlus dat Persona 5 Scramble dit jaar naar westerse landen komt.