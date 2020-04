MotoGP 20 update en toekomstige content onthuld

Een flinke update is nu al beschikbaar, maar de ontwikkelaar is nog niet klaar met MotoGP 20.

MotoGP 20 is net uit voor de Switch en ondertussen is er al een update voor beschikbaar. Deze update brengt niet alleen maar bugfixes, maar voegt ook daadwerkelijk functies toe. Wat precies aangepast en toegevoegd is, is te zien in het lijstje hieronder:

Motor schade indicator toegevoegd aan het dashboard

Kampioenschap overwinning cutscene toegevoegd in ‘Career’ en ‘Quick’ modussen

Kunstmatige intelligentie verbeteringen

Animaties van de coureurs verbeterd

Verwachte benzine verbruik is nauwkeuriger

Schade aan de motor zijn mooier gemaakt

Physics van de banden zijn verbeterd.

Verschillende andere kleine dingen

Daarnaast komen in mei en juni nog een paar updates uit die verschillende klassen een update geeft. Begin mei zal MotoGP de update voor het 2020 seizoen krijgen. Aan het einde van die maand krijgen Moto2 en Moto3 die behandeling en wordt de Red Bull MotoGP Rookies Cup toegevoegd. Tot slot zal eind juni de MotoE klasse toegevoegd worden.