Monster Prom aangekondigd voor Nintendo Switch

Je hebt nog 3 weken om een date te vinden, terwijl je ook nog eens een monster bent..

Gelukkig zijn alle anderen op jouw school ook monsters, dus dat maakt het al iets makkelijker. Monster Prom is ontwikkeld door Beautiful Glitch en wordt uitgegeven door Those Awesome Guys. Vanaf 21 mei is het spel verkrijgbaar in de Nintendo eShop.



Monster Prom is een dating sim waarin je het hart van monsters moet veroveren door middel van persoonlijkheidstesten en grappige situaties waarin jij -samen met jouw date- terecht komt. Op deze manier komt je ook nog eens wat meer te weten over jezelf!



Voel jij je een zeemeermin prinses, een medusa met slangen als haar of misschien wel een weerwolf? Kies je eigen karakter en vind de perfecte date voor het monsterbal.