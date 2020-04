First 4 Figures onthult nieuw Kirby beeldje

Kirby is vandaag jarig en om dat te vieren heeft First 4 Figures een PVC-beeldje onthuld.

First 4 Figures is een beeldenmaker die in de afgelopen jaren enorm gegroeid is. Ze hebben ondertussen enorm veel licenties te pakken en maken dan ook veel verschillende beelden. Door hun goede relatie met Nintendo hebben ze dan ook toegang tot veel van Nintendo’s series. Zo ook Kirby.

Het is vandaag 28 jaar geleden dat Kirby’s Dream Land verscheen voor de Game Boy. Om te vieren dat onze favoriete roze kauwgombal jarig is heeft de beeldenmaker een 3D-render van een aankomend beeld onthuld.

Dit nieuwe beeld is in tegenstelling tot eerdere Kirby beelden van F4F niet van hars gemaakt, maar van PVC. Ook zal die een stuk kleiner zijn dan de hars beelden en ook een stuk goedkoper. Mocht je nu interesse hebben gekregen in hoe andere beelden van Kirby eruit zien, dan kun je die hier vinden.