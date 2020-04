Switch beelden Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 – Road to Boruto

De ultieme Ninja game is nu beschikbaar op de Switch.

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 – Road to Boruto is sinds vrijdag te downloaden voor de Nintendo Switch. Voor iedereen die zich afvraagt hoe deze game eruit ziet op de Switch hebben we goed nieuws, want youtube kanaal NinEverything heeft een half uur aan gameplay beelden online gezet. Deze beelden kun je hieronder bekijken.

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 – Road to Boruto’s gameplay is veelal hetzelfde als die van eerdere games, waar personages uit de Naruto franchise het uitvechten in een 3D arena. Het verhaal focust zich dit keer op het einde van de Naruto Shippuden series, en heeft als DLC een gedeelte van het nieuwe verhaal van Boruto.