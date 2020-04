SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated krijgt nieuwe trailer

Een nieuwe trailer vol vrolijke gameplay beelden.

In 2003 kwam SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom al uit voor de GameCube en binnenkort kunnen ook Nintendo Switch-bezitters aan de slag met de game. THQ Noric brengt op 23 juni dit jaar de Rehydrated-versie van de game uit en zo’n twee maanden voor de release is het de hoogste tijd voor een nieuwe trailer.

In SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated speel je als SpongeBob, Patrick en Sandy en neem je het op tegen de kwaadaardige Plankton. Je ontdekt in deze game de wereld van SpongeBob en verslaat allerlei gekke robots.