Maak kennis met Dokter Lakitu

Onze favoriete wolkenrijder heeft er hard voor geleerd (hopen we), maar hij mag binnenkort aan de slag als Dokter in Dr. Mario World.

In de aankomende update van morgen ochtend voegt Nintendo twee nieuwe doktoren toe aan de mobiele game. Dr. Goomba en Dr. Lakitu hebben de Eed van Hippocrates gezworen en mogen nu aan de slag om alle virussen uit te roeien.

Dit is een hele prestatie voor ze want tot voor kort waren ze namelijk assistenten. Wat hun speciale kracht wordt als dokter is nog niet bekend.