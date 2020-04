Keert de Dream Suite terug naar Animal Crossing: New Horizons?

Kunnen we binnenkort droomversies van eilanden bezoeken?

Animal Crossing: New Leaf voegde een boel nieuwe mogelijkheden toe aan het dorpsleven in 2013. De Nintendo 3DS-game bevatte onder meer de Dream Suite en werd gerund door Luna, die ook haar debuut maakt in de game. In de Dream Suite konden spelers hun stadjes uploaden naar het internet, zodat andere spelers deze konden betreden en rond konden lopen. Deze feature werd veel gebruikt, omdat spelers die dorpjes bezochten hier geen veranderingen in konden aanbrengen. De Dream Suite werd echter niet mee overgenomen in Animal Crossing: New Horizons.

Dataminer Ninji was deze week al eerder in het nieuws door zijn vele bevindingen in de bestanden van Animal Crossing: New Horizons. Veel van de gevonden features, zoals de toevoegingen van de reizende winkels van Redd en Leif, werden donderdag in de nieuwste update toegevoegd. Ninji heeft wederom een en ander te delen, dit keer over de mogelijke terugkeer van de Dream Suite. Volgens hem zijn er verschillende nieuwe bestanden in de laatste 1.2.0-update gevonden die verwijzen naar deze geschrapte feature. In onderstaande afbeeldingen kun je de uitgebreide uitleg van Ninji vinden.

Hoewel het erop lijkt dat de ontwikkelaars bezig zijn de Dream Suite nieuw leven in te blazen, lijkt het vooralsnog nog te voorbarig om deze bevindingen te beschouwen als een absolute bevestiging voor de terugkomst van Luna en haar droomservice.







