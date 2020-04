Infinite: Beyond the Mind verschijnt in mei

Het spel komt begin mei naar de Switch.

Ontwikkelaar Emilie Coyo en uitgever Blowfish Studios hadden in januari aangekondigd dat hun nieuwe spel op de Nintendo Switch zou verschijnen. Destijds stond de game in de planning voor het tweede kwartaal van dit jaar. In de eShop is bekend gemaakt dat de actie platformer vanaf 7 mei te koop is.

In Infinite: Beyond the Mind kan je kiezen of je voor Tanya of Olga wil spelen. Zij zijn twee meiden die het zullen opnemen tegen de kwade koningin Evangelyn Bramann. Bekijk de trailer van het spel hieronder.