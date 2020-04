Code: Realize – Future Blessings launch trailer

Een romantisch avontuur!

Code: Realize – Future Blessings is een Otome visual novel en een vervolg op Code: Realize – Guardian of Birth. Het bevat verschillende scenario’s die plaatsvinden na de ”true endings” van het spel Guardian of Birth en een side story die tijdens het normale verhaal van Guardian of Birth afspeelt.

Aksys Games heeft, om de launch van Code: Realize – Future Blessings, een launchtrailer uitgebracht. Deze kun je hieronder bekijken:

Voor de verzamelaars: dit spel is zowel fysiek als digitaal te verkrijgen.